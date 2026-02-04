【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比97銭円安ドル高の1ドル＝156円67〜77銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1812〜22ドル、185円16〜26銭。衆院選で自民党が優勢と伝わる中、高市政権が財政拡張路線を続ければ財政が悪化すると懸念され、円売りドル買いが優勢だった。