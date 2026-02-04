【バルディフィエメ（イタリア）４日＝松末守司】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、ノルディックスキー距離男子の広瀬崚（Ｔ・Ａ・ＣＳｋｉＴｅａｍ）は、本番会場のテーゼロ距離競技場で公式練習に参加した。初戦となる８日の距離複合に向けてスピード練習などを行い、「クラシカルとスケーティングのそれぞれの３・３キロのコースを試合のペースで走る練習で調整しました。しっかり調整できているなっというのは