息子の具合を診てほしいのに、お母さんに説教しはじめた先生…受付の人だけでなく残念ながら先生もまともじゃなさそうですね。この病院はなぜ高評価なのでしょうか？口は悪いけど凄腕とか…？いや、それでもこの態度はいやだな〜…。【まんが】口コミ高評価のやばい病院(ウーマンエキサイト編集部)