斉藤鉄夫氏中道改革連合の斉藤鉄夫共同代表は4日のBSフジ番組で、衆院選の勝敗ラインを巡り「1議席でも多く取る。一つの目標は現有議席を上回ることだ」と述べた。野田佳彦共同代表が得票次第で責任を取る意向を示していることに関し「共同代表として同じだ。選挙結果の責任を取るのは当然のことだ」と同調した。立憲民主、公明両党の出身者が共同で幹部を担う現体制について「全ての役職に共同で2人いるのは不自然だ。きちん