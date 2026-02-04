タレントの岡田結実さん（25）が4日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を出産したことを報告しました。岡田さんは自身のインスタグラムで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と文書をアップ。続けて「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」とコメントしました。岡田さんは2025