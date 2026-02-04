2026年1月18日（日）、『滝野すずらん丘陵公園』にて、国内最大級のロングコースとなるチューブそり200ｍコースがオープンしました。 冬の滝野の代名詞ともいえる、チューブそり200ｍコース。今年は昨年より21日早くオープンしました！雪煙を上げながら一気に滑り降りるスピードは迫力満点です！ 画像：一般財団法人 公園財団Parks Japan.F 【詳細情報】そりゲレンデコ&#1