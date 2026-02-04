中国の習近平国家主席は、ロシアのプーチン大統領とテレビ電話での首脳会談を行い、「中露関係を新たな発展段階へと導いた」と述べ、両国の親密な関係をアピールしました。習主席は、4日午後、プーチン大統領とテレビ電話での首脳会談を行い、「過去1年間に2度の会談を行い、中露関係を新たな発展段階へと導いた」と述べ両国の親密な関係をアピールしました。習主席は、また国際情勢が不安定であると指摘した上で、「責任ある大国