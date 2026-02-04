水谷豊主演のテレビ朝日ドラマ「相棒ｓｅａｓｏｎ２４」第１５話「他人の顔」が４日に放送された。１５年前に３歳の娘が行方不明になった母親真由美役で遠藤久美子（４７）が登場した。居酒屋を営む悲しげな女性。ネットでも話題となり「エンクミさん、久しぶり」「エンクミさんにびっくり」「おおお！エンクミぃいい！」「相棒出てる」「マジかよ、エンクミ」「エンクミは綺麗だなぁ」「母役遠藤久美子か」「遠藤久美子