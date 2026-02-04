【モデルプレス＝2026/02/04】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）第5話が、11日に放送される。杉咲演じる主人公の大学時代の元カレ役として、細田佳央太が出演する。【写真】「冬のさ春のね」文菜（杉咲花）“元カレ”と笑い合う姿◆杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」本作は、土田文菜（杉咲）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋な