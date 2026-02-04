藤舎名生さん長唄鳴物の人間国宝で横笛奏者の藤舎名生（とうしゃ・めいしょう、本名中川勲＝なかがわ・いさお）さんが4日午後3時55分、肺炎のため京都市の病院で死去した。84歳。東京都出身。告別式は7日午前10時から京都市東山区五条橋東3の390、公益社中央ブライトホールで。喪主は長男藤舎成光（とうしゃ・せいこう、本名中川秀亮＝なかがわ・ひであき）さん。1958年デビュー、89年に二代目藤舎名生を襲名した。花街の芸妓