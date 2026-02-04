俳優の細田佳央太が、杉咲花が主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜後10：00）の第5話（11日放送）に出演する。細田は、主人公・土田文菜（杉咲）の元カレ・佃武を演じる。【写真】元カップルを演じる細田佳央太&杉咲花本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで送る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・文菜がこれまでに経験してきたさまざまな