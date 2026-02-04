女優の瀬戸朝香（49）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。同い年の盟友・観月ありさと共に芸能生活を振り返った。中学3年生の時に全国約4000校の中から「うわさの美少女」としてスカウトされ芸能界デビュー。役者には全く興味がなかったが、デビューから3週間で映画のヒロインに抜てきされたシンデレラガールだった瀬戸。デビューから半年後にはマネジャーに「あと半年で辞める