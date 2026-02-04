25-26シーズンの冬の移籍市場が閉幕した。『Mirror』によると、プレミアリーグ全チーム合わせて4億410万ポンドの支出になったという。夏の移籍市場ではリヴァプールをはじめとする複数のビッグクラブが動いたこともあって、今冬の約7.5倍となる30億8700万ポンドもの支出が記録された。そんな冬のマーケットを同メディアの各記者たちが振り返っている。その中で高い評価を得たのが、マンチェスター・シティだ。ボーンマスからアント