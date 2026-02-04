２０２５年４月に結婚を発表したタレントの岡田結実が４日、ＳＮＳで第１子を出産したことを発表した。結実は自身のインスタグラムを更新し、「皆さまへこの度、第一子を出産しました事とご報告させていただきます」と直筆した文書の画像を投稿。「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして焦りが止まらない日々ですが、今日に至るかで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」とつづった。続