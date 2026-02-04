北京市の安貞病院は北京市政府が指定する初の「ロボット＋医療」応用モデル機関。外来、薬局、病棟、手術室カテーテルなどの各エリアの臨床で25種の医療ロボットが試験導入されている。新華網が伝えた。ロボットスタッフは医師のスマートな助手として、同病院のスマート化・高度化の力となっている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）