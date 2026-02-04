福岡県警久留米署は4日、久留米市内の一般宅に同日、厚生労働省や警察官を名乗る人物が「他人に保険証が使用されている」などと言い、住所、氏名、生年月日を聞き出す不審電話事案が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。