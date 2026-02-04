福岡県警八女署は4日、広川町の会社固定電話に同日午前10時10分ごろ、郵便局をかたる不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたが送っている荷物が届いている。荷物を確認したら現金や他人名義のクレジットカードが複数入っていた。これは郵便法に抵触するおそれがある。荷物の発送を受ける時にマイナンバーカードで確認をしている。身に覚えがないなら警察に被害届を出したらどうか」などと言わ