阪神の春季キャンプ具志川組が4日、第1クール最終日の練習を終えた。昨年10月に「左示指PIP関節内骨折観血的手術」を受けた町田隼乙捕手（22）は、シート打撃で右中間へ鋭い安打を放ち、順調な回復ぶりをアピールした。実戦形式での打撃は昨秋フェニックス・リーグ以来。久々の快音も「去年の秋から練習できていなかったので、キャンプで取り返せるようにやっていきたい」表情を引き締めた。リハビリ期間は「ケガをしない体づ