子役俳優の永尾柚乃（9）が、4日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。勉強する意外な場所を明かした。勉強をする場所はリビングがいいのか、個室がいいのか、などという話の時、勉強はどこでやっているのか？と聞かれた永尾は「役場でやってます」と明かした。さらに「ザワザワしているところが好きで、寝るときもそうなんです。しゃべってくれないと寝られない感じもある。それに、友達と