タレントの岡田結実（24）が4日、自身のインスタグラムを通じて第1子出産を発表。母でタレントの岡田祐佳（53）はインスタグラムのストーリーズを更新し、娘の出産を祝福した。結実の手書きの文書を引用し、「実は私…おば…おばあちゃんになってました」と報告。「可愛い孫と娘と素敵な娘婿幸せであります」と心境をつづった。結実の父・お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右とは、17年に離婚。しかし、昨年4月に結実