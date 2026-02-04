スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが日本時間４日、自身のＸを更新。ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケートで解説を務めるため、現地入りしたことを報告した。高木さんは「皆様に大切な報告があります。なんと！！！！ミラノに着いたのですこれからはミラノをお届けしていきますみなさんよろです」と記述。到着までの経過では移動中のＴシャツ姿の写真も投稿し、「１３時間フライトで１２