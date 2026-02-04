お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が４日、東京・本多劇場で８日まで上演される妄想活劇「山里亮太の５６７」の初日を迎えた。山里自身が脳内で妄想している世界を舞台上で３Ｄで表現する“新感覚ライブ”。２０２０年の「山里亮太の１０２４」から２年おきに上演してきた人気シリーズで、今回は第４弾となった。山里ワールドを存分に見せつけた。今回は、過去２回オチに使われた「弥勒菩薩（みろくぼさつ）」姿