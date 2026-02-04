４日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、記録的な少雨のため全国各地で渇水状態となり、全国の１３水系で出水制限などの対応が取られていることを報じた。キャスターの大越健介氏は番組冒頭、「この冬の日本列島、とにかく極端です。大雪に苦しむ地方がある一方で太平洋側では歴史的な少雨、雨が少ない状態になっているところが多く、こちら、高知県のダムではとうとう貯水率が０％となっ