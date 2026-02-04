酒気帯び運転の疑いで、日置市の自称・タクシー運転手が警察に逮捕されました。 日置警察署によりますと酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、日置市東市来町の自称・タクシー運転手の男（67）です。 男は4日午後5時半ごろ、日置市東市来町で酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転し、交差点を曲がり切れずに空き家の玄関に突っ込んだ疑いが持たれています。 通行人が「事故の音を聞いた」と110番通報しました。 取り