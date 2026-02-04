藤井サチ１stフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』1月28日（水）に発売！女子の“憧れボディ”No.1のカリスマセレブモデル待望の１stフォト＆スタイルブックから珠玉カットを公開！ 『Seventeen』でデビューし、現在は『CLASSY.』のモデルやコメンテーターとして活躍する藤井サチが、1月28日（水）に自身初のフォト＆スタイルブックを発売する。 普段は見せないアンニュイな表情も