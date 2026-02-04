ドル売り反応、米ＡＤＰ雇用増は２．２万人にとどまる＝ＮＹ為替 １月の米ＡＤＰ雇用者数は２．２万人増と市場予想４．５万人増に届かず。前回値も４．１万人増から３．７万人増に下方修正された。米１０年債利回りは４．２６％台へと小幅に低下。ドル円は156.50付近へと売られた。ただ、反応は一時的にとどまっている。このあとの米ＰＭＩやＩＳＭ非製造業景気指数を見極めたいとの雰囲気もあるようだ。 USD/JPY156.66