選挙などで、SNSで発信された情報の影響力が高まるなか、IT大手のLINEヤフーは偽情報などの見分け方についてワークショップを開催しました。LINEヤフー・竹安千香子さん「これなんか、ちょっと、変なところあるなと思う人います？」衆議院選挙を前に中学生や高校生を対象に行われたのは、偽情報や誤情報に惑わされないようにするためのワークショップです。教材となったのは、生成AIで作られた街頭演説のフェイク画像や、政治家の