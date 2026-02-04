タレントの岡田結実(25)が4日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。2026年は人気芸能人の出産や子供誕生の報告が相次いでいる。岡田はインスタグラムに手書きの文書をアップし、「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます。すべて