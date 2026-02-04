2日（月）にセリエA男子の第19節が行われ、マサジェディ翔蓮と大塚達宣が所属するミラノはモデナと対戦した。 前節を終え、10勝8敗で7位のミラノは12勝6敗のモデナとアウェーで戦った。 第1セット、マサジェディと大塚はベンチスタートとなった。序盤、相手にリードを許したミラノは徐々にその差を広げられていき、18-25で第1セットを落とす。 続く第2セットも、ミラノが相手に先行される入りとなる