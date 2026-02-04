お笑いタレント・おばたのお兄さん（37）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサー（38）とそれぞれ、2歳長男に胎内記憶を聞いたことを明かした。おばたと山崎アナは2018年3月に結婚。不妊治療を経て、23年8月27日に第1子男児が誕生した。最近、言葉数が増えた息子に対し、「胎内記憶を聞いてみた」ことを明かした、おばた夫妻。3人に1人の割合で胎内記憶を持つ子供がいるとされており、