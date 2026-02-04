横浜市４日午後６時１０分ごろ、東急東横線の反町ー横浜間で信号装置の故障が発生、同線と横浜高速鉄道みなとみらい線が一時運転を見合わせた。東急電鉄によると、上下線計６８本が運休し、約６万２８００人に影響した。