WORSTRASHの全国ツアー＜Love Me Kill Me Tour＞が本日2月4日の千葉LOOK公演より幕を開けた。同ツアーのファイナル公演がワンマンとして開催されることが決定した。キャリア初の全国ツアー＜Love Me Kill Me Tour＞は全国11ヵ所をまわるもの。これまでの活動で築きあげてきた繋がりを軸に、各地公演ごとにゲストを迎える対バン形式として開催中だ。その初日、千葉LOOKではredmarker、See You Smile、Good Griefという盟友と共演。