子役俳優の永尾柚乃（9）が、4日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。言動にお笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（39）から「そういうのおじさん側だよ」と突っ込まれた。永尾は学校でもタブレットを使用しているとし「連絡帳書くじゃないですか。絶対誰かが写真撮って、クラスメートのグループにタブレットで送るんですよ。どうして書くんだろうって皆で言っていた」と疑問を口にすると、MC