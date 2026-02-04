ラッパーでシンガーのちゃんみなさんの最新曲『FLIP FLAP』が、4日に配信スタートしました。また、今週からちゃんみなさんのポスターが渋谷に掲出されています。『FLIP FLAP』はCMのタイアップソングにも採用され、“手のひら返し”がテーマでちゃんみなさんの実体験がベースとなっている楽曲です。先日、最新アルバム『LEGEND』の制作を渋谷109の広告にて発表した、ちゃんみなさん。今週からは渋谷の街にポスターが並び、アルバム