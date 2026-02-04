AKB48の伊藤百花（22）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身のメークレシピを大公開した。「オサレカンパニーさんによる『名残り桜』ジャケット写真のメイクレシピ」として掲載し、20個を超える数のアイテムを紹介。「こちらはオサレカンパニーさんの天才ヘアメイクさんが作ってくださったものです！ということはプロによるメイクレシピということです！」と説明した。伊藤は24年3月に19期生として加入し、2月25日に発売さ