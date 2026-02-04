総務省は４日、衆院選比例選の近畿ブロックにチームみらいが擁立していた山本剛義氏（３６）を比例名簿から削除したと発表した。これに伴い、小選挙区選と比例選を合わせた立候補者数は１減の１２８４人となった。みらいの安野党首は同日の記者会見で、山本氏が、粉飾決算事件で元社長らが逮捕・起訴されたＡＩ（人工知能）サービス会社「オルツ」と過去に雇用契約があったことを党側に報告していなかったと明かした。同党に