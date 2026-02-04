子役俳優の永尾柚乃（9）が、4日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。セリフの覚え方を明かし、共演者から驚きの声が上がった。MCの明石家さんまから「セリフなんかどうしてる？」と覚え方を聞かれると「台本を読むじゃないですか。台本呼んで、寝て起きたらすぐに覚えてます。書いたりしないで」と明かした。東大大学院卒の脳科学者・中野信子氏は「私も柚乃ちゃんと同じことが昔はできて