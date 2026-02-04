ボーイズグループ「ＪＯ１」の元メンバー・鶴房汐恩が４日、インスタグラムとＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設した。鶴房は過去にオンラインカジノを利用していたことが昨年５月に判明し、グループ活動を休止。同８月に賭博罪で略式起訴された。１２月３１日をもって所属事務所のＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの契約を満了しグループの活動を終了した。インスタグラムに「ＢＯＮＢＯＮ．／鶴房汐恩」という名前で開設し「