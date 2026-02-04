元ＴＯＫＩＯの長瀬智也が４日、インスタグラムを更新。８日投開票の衆院選に言及した。長瀬は「今週末はいよいよ衆議院選挙ですね」と書き出し、「サーキットでは同じ走り方だと何度タイムアタックをしてもタイムは変わりません今より早く走るためには今までと違う走り方でないとタイムは変わらない走行ラインを変えたり動作やタイミングを変えなければいつまでも同じままつまり政治も同じ」と、バイクレーサーとして経