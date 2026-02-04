友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は価値観を押しつけてくる同僚について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は新卒で現在の会社に入社しました。ある日彼女は同期の中津君から、誘われランチへ行くことに。そこで海外留学経験のある彼から「お前も広い世界見たほうがいいって〜」と言われます。