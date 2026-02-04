今回、Ray WEB編集部は価値観を押しつけてくる同期について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は新卒で現在の会社に入社しました。ある日主人公は同期の中津君から、ランチに誘われ……？中津君の価値観の押しつけに驚く主人公。このあと主人公は中津君にどんな対応をするのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：まめこっこライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】海外留学マウントをとってくる同期