◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセンエルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は、坂路で泉谷楓真騎手（レースは津村明秀騎手）を背に、５４秒１―１２秒０を単走でマークした。素軽い脚さばきで、有馬記念の疲れは見えない。杉山晴調教師は「在厩で様子をみていましたが、ここに来て追い切りの動きが良くなってきました」と