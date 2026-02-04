阪神・石井大智投手が４日、沖縄・宜野座でブルペンに入り、ともにＷＢＣへ出場することが決まっている坂本誠志郎捕手とコンビを組んだ。ピッチコムを介してサインを伝達し、スライダーやフォークなども交えて４７球。「それ（ピッチコム）は大丈夫でしょ。キャッチャーがちょっと難しそうでしたけど」と女房役を気遣った。ボールを受け取ってから無走者で１５秒、有走者で１８秒のピッチクロックについても坂本と意見を交換。