俳優の高島礼子さん（61）と久本雅美さん（67）、三田村邦彦さんらが出演する、松竹新喜劇『お種と仙太郎』、新派『明日の幸福』の2本立て上演。合同喜劇公演（5月9日〜19日東京・新橋演舞場）のメインビジュアルが公開され、コメントを寄せました。久本さんが出演する舞台『お種と仙太郎』は、姑（しゅうとめ）・嫁・息子の三者が絡み合う「三位一体」の笑いの中に、様々な形の愛情が盛り込まれている物語。姑・お岩に挑む久本