俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が、4日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。英語ができなかった時に大事と思ったことを明かした。英語学習評論家の川崎あゆみ氏が、学校の英語の授業で習った「I'm fine, thank you. And you?」というのは「英会話ではほとんど使われない。I'm fineは距離を置いてい