親戚の子どもを預かったことがあるママたちは少なくないでしょう。決して珍しいことではありませんが、トラブルの種になってしまう場合もあるのかもしれません。今回の投稿者さんは、義姉から子どもを預けられて大きなトラブルに発展してしまったようです。『生後3か月の赤ちゃんを家に置いていったら、怒られました』義姉から生後3か月の赤ちゃんのお世話を頼まれた……、もとい押しつけられた投稿者さん。義姉は美容室に行く予定