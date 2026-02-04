去年9月、新潟県上越市内の公園で面識のない20代女性に対して突然抱きつくわいせつな行為をした疑いで無職の33歳男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、上越市に住む無職の男(33)です。男は去年9月7日午後4時前、上越市内の公園内で当時20代の女性に対していきなり抱きつくわいせつな行為をした疑いがもたれています。男は今年1月に暴行の疑いで逮捕されていて、その余罪捜査で今回の事件への関与が判明。警