旧統一教会に対する解散命令請求について、東京高裁が来月4日に判断を示すことが分かりました。旧統一教会に対しては、高額な献金で多くの人に損害を与えたなどとして文部科学省が解散命令を請求し、東京地裁は去年3月、解散を命じました。教団側はこの決定を「国家による信教の自由への侵害」などと批判して即時抗告し、東京高裁で非公開での審理が行われていましたが、関係者への取材で、東京高裁が来月4日に解散命令を出すか、