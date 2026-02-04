札幌発3人組バンド・Chevonが、メジャーデビューアルバム『三者山羊』が4月8日（水）に発売されることが発表された。CDには新曲を含む全13曲が収録。『LIVE盤』のBlu-rayには、2025年11月15日にZepp Hanedaにて開催された「よしなに〜全国編〜」ファイナル公演が収録、『MV盤』のBlu-rayにはMusic Video15曲が収録予定となっている。さらに、『FC盤』は、特別なBOX仕様で2025年6月30日・11月15日にZepp Hanedaにて開催された「Zepp