乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月29日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。1月14日にリリースされた5thアルバム『My respect』に収録されているタイトル曲「My respect」について語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「お父さんとお母さんから、誕生日とクリスマスを兼ねて『